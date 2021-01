A doua zi din an continuă cu aglomerația pe pârtii. Au fost chemați jandarmii A doua zi din noul an continua cu aglomerațiile. La telegondola din Sinaia, turiștii stau la cozi uriașe. Administratorii partiilor au cerut ajutorul Jandarmeriei. „Noi am incercat sa serpuim coada, ca sa se pastreze distanta. Am solicitat si ajutorul jandarmilor, ca sa ne asiguram ca toata lumea pastreaza distanta si poarta masca”, a spus Catalin Ticu, administratorul partiei, conform Antena 3 . Șoseaua care leaga statiunea Sinaia de Cota 1400 a fost redeschisa sambata traficului rutier. Acest tronson de drum fusese inchis duminica trecuta. „Totodata, reamintim faptul ca pe raza tuturor statiunilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

