Stiri pe aceeasi tema

- Nascuți de Craciun. Cați romani au ziua de naștere in 25 decembrie sau iși sarbatoresc onomastica Nascuți de Craciun. Se spune ca oamenii nascuți de Craciun vor avea noroc in viața. Sute de mii de romani iși sarbatoresc onomastica in 25 decembrie. Este prilej de urari de bine și mesaje care sa le aduca…

- Craciunul este una dintre cele mai importante sarbatori ale creștinilor. In aceasta zi, este bine sa ții cont de cateva tradiții, daca vrei sa iți mearga bine tot anul care urmeaza. Se spune ca la masa de Craciun este de bun augur sa ascultam colinde, cantece ritualice de belșug, de rodire a ogoarelor…

- Am ajuns in pragul marii Sarbatori Crestine a Craciunului, spre care miliarde de oameni de pe toate meridialele privesc cu incredere si speranta de mai bine. O diversitate uriasa de traditii , din care am ales sa va prezentam cateva , care fac din Craciun o sarbatoare unica si extrem de populara…

- 20 decembrie: Sarbatoarea de Ignat sau Ziua Sfantului Ignatie Teoforul. Tradiții și superstiții romanești, legate de sacrificiu 20 decembrie: Sarbatoarea de Ignat este cunoscuta sub numele de Ziua Sfantului Ignatie Teoforul și este sarbatorita in calendarul Creștin Ortodox pe data de 20 decembrie. Ignatul…

- Ce se mananca de Lasata Secului 2023, una dintre cele mai importante sarbatori ale anului. Credincioșii respecta o serie de tradiții și obiceiuri in aceasta perioada pentru a avea parte de noroc și sanatate. Aflați in randurile urmatoare care sunt acestea. Cand are loc Lasata Secului pentru Postul Craciunului…

- Pe 8 noiembrie ii celebram pe cei mai cunoscuți dintre Arhangheli: Sfantul Arhanghel Mihail, izbavitorul de primejdii și necazuri, de boli și ispite, și Sfantul Arhanghel Gavriil, ocrotitorul familiilor, al mamelor și al copiilor. Aceasta zi speciala este plina de tradiții, obiceiuri și rugaciuni care…

- Doar o zi ne mai desparte de una dintre cele mai importante sarbatori ale anului. Sfanta Parascheva este o sfanta iubita in tradiția ortodoxa. Mai mult, ea este asociata cu numeroase legende și tradiții. In fiecare an, mii de pelerini creștini vin sa se roage și sa se inchine la moaștele Cuvioasei,…

- 1. Rugaciuni și slujbe O tradiție comuna este participarea la slujbele religioase dedicate Sfantului Ciprian. Oamenii se aduna in biserica pentru a se ruga și a cere protecție impotriva farmecelor și a relelor. 2. Lumanari și candele Un obicei specific acestei zile consta in aprinderea de lumanari și…