B1 TV continua și de Sarbatori seria documentarelor de calitate cu care și-a obișnuit telespectatorii. Astfel, in cea de-a doua zi de Craciun sunt programate doua incursiuni extrem de interesante in secretele Casei Albe și ale avionului prezidențial american, Air Force One, iar in a doua seara a noului an telespectatorii pot vedea un document TV de referința pentru istoria moderna a Romaniei, ”Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu”. In a doua zi de Craciun, postul B1 TV va difuza doua documentare in premiera, ”Secretele Casei Albe” și ”Secretele Air Force One”. Telespectatorii vor avea ocazia de…