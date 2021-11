A doua rectificare bugetara din acest an a fost aprobata astazi, in ședința de guvern, pentru ca plata pensiilor și a salariilor sa nu fie intarziata in decembrie. Bugetul asigurarilor sociale de stat a primit bani in plus pentru a plati pensiile și pentru salariile din zona asistenței sociale. Deficitul nu va depasi tinta de […] Articolul A doua rectificare bugetara din acest an a fost aprobata... Source