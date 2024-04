Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a anuntat astazi ca incarcarea cardurilor pentru alimente cu o noua transa de 250 de lei va incepe luni. Esta vorba de aproximativ 2,6 milioane de beneficiari eligibili. „De maine, 15 aprilie, incepe incarcarea cardurilor de alimente (tichete…

- Carduri sociale pentru alimente: a doua tranșa de 250 de lei a inceput sa fie virata. Cine beneficiaza de tichete Carduri sociale pentru alimente: a doua tranșa de 250 de lei a inceput sa fie virata. Cardurile sociale pentru alimente, acordate persoanelor vulnerabile cu venituri mai mici de 2.000 lei,…

- Vouchere pentru alimente 2024. Cardurie sociale, incarcate cu cea de a doua tranșa in valoare de 250 de lei Vouchere pentru alimente 2024. Cardurie sociale, incarcate cu cea de a doua tranșa in valoare de 250 de lei Cardurile sociale au inceput sa fie incarcate cu cea de a doua trașa in valoare de 250…

- De vineri,16 februarie a inceput incarcarea tichetelor sociale pentru alimente in valoare de 250 de lei pentru beneficiarii masurii The post De vineri,16 februarie a inceput incarcarea tichetelor sociale pentru alimente in valoare de 250 de lei pentru beneficiarii masurii first appeared on Partener…

- ”De astazi incepe incarcarea tichetelor sociale pentru alimente in valoare de 250 de lei pentru beneficiarii masurii „Sprijin material pentru anumite categorii de persoane defavorizate in perioada 2024-2027”. 2,7 milioane de persoane vor beneficia, in cursul anului 2024, de sprijinul de 250 lei o data…

- Vouchere pentru alimente 2024: Cand va fi virata prima tranșa din acest an, pe cardurile sociale Vouchere pentru alimente 2024: Cand va fi virata prima tranșa din acest an, pe cardurile sociale Adrian Caciu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a anunțat faptul ca prima tranșa a acestui…

- Noua producatori din județul Covasna s-au numarat anul trecut printre beneficiarii programului de susținere a producției de usturoi. Potrivit datelor Direcției pentru Agricultura a județului Covasna, in luna decembrie a anului 2023 s-au efectuat plațile catre beneficiarii schemei „Ajutor de minimis…

- Apar informații noi privind cardurile sociale. Ministrul Adrian Caciu a precizat recent cand se incarca cu prima tranșa de bani din acest an cardurile sociale. Romanii care primesc vouchere sociale in valoare de 250 de lei, destinate achiziției de alimente și mese calde, vor beneficia de prima tranșa…