- Violentele s-au extins in Franta in a doua noapte consecutiva de proteste fata de uciderea unui adolescent de 17 ani de catre un politist, la un control rutier. Zeci de masini si pubele au fost incendiate la Nanterre, orasul de la periferia Parisului unde a avut loc tragedia. Politistii si pompierii…

- A paisprezecea zi de proteste in Franta, fata de cresterea varstei de pensionare. Mobilizarea sindicatelor a dat mai putine roade, au fost mai putini oameni in strada, dar au iesit, totusi, in 250 de orase. La ora 16, iesisera mai putin de 200.000 de oameni, politia se astepta chiar si la 600.000. In…

- O bomba cu benzina a cuprins un grup de ofițeri de poliție la o manifestație violenta cu ocazia Zilei de 1 Mai, la Paris, luni (1 mai), cu un videoclip pe rețelele de socializare care arata un ofițer cazand la pamant in timp ce alții se grabeau sa-l ajute, potrivit Reuters. Oficialii au spus ca un ofițer…

- Cateva zeci de persoane au fost retinute si un politist a fost ranit in incidente intre manifestanti si fortele de ordine survenite la Paris, in timpul demonstratiilor de 1 mai, relateaza AFP.

- Este a 11-a zi de proteste in Franța, zi in care peste 400.000 de manifestanți iși striga nemulțumirile fața de reforma pensiilor. Manifestanții au fost alungați de catre polițiști cu gaze lacrimogene, insa furia mulțimii a fost de nestapanit.