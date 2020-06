A doua moarte a lui Josef Mengele: Ziua descoperirii scheletului său Fusese persoana care murise pe plaja Ensenada, la 7 februarie 1979, Wolfgang Gerhard sau cineva care ii imprumutase identitatea? A fost nevoie de șase ani pentru ca Romao Tuma, directorul Poliției Federale din Brazilia, sa descopere ca trupul despre care toata lumea credea ca era al unui barbat pe nume Wolfgang Gerhard era, de fapt, al lui Josef Mengele, „ingerul morții”. Acesta fusese medicul acuzat ca a trimis mii de oameni la moarte in lagarele de concentrare și ca a efectuat experimente genetice pe mai bine de 3.000 de frați gemeni. Incepand cu anul 1975, Josef Mengele traise in Brazilia sub… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

