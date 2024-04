Stiri pe aceeasi tema

- Detinutul care a reusit sa evadeze marti, in Capitala, in timp ce se afla sub escorta, a fost prins la Oradea, dupa ce un localnic l-a recunoscut si a sunat la 112, transmite Agerpres. Barbatul, de 33 de ani, din judetul Satu Mare, urmarit national, a fost depistat miercuri dimineata, in jurul orei…

- Polițiștii Serviciului Investigații Criminale Bacau au fost sesizați, pe 04 aprilie, de catre Registrul Auto Roman Bacau ca un barbat de 39 de ani, din municipiu, ar fi prezentat pentru certificarea autenticitații, un autoturism care figura in baza de date urmarit internațional. Din cercetari a reieșit…

- Politistii din Gorj au deschis o ancheta dupa ce Dan Ilie Morega a lovit, vineri, o jurnalista. Apoi, fostul prefect i-a amenintat pe ziaristi ca vor raspunde penal. Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Gorj au anuntat ca au fost sesizati despre faptul ca o femeie a fost agresata de un…

- Fostul prefect a organizat o conferința de presa dupa ce s-a ales cu un nou dosar penal, iar la un moment dat, enervat de intrebarile unei jurnaliste, i-a cerut acesteia sa paraseasca incaperea, dupa care a inceput sa o agreseze fizic. Dan Ilie Morega a facut accident. Fostul prefect de Gorj avea permisul…

- ■ un conducator auto are probleme penale dupa un „autodenunț“ ■ a fost prins intr-o benzinarie, loc in care a provocat un scandal ■ In seara zilei de 20 martie 2024, in jurul orei 20.40, cadrele de la Politia municipiului Roman au fost sesizate despre faptul ca o persoana provoaca scandal, in incinta…

- Poliția de Frontiera Romana a anunțat, intr-un comunicat recent de presa, ca un camion inmatriculat in țara noastra și care venea din strainatate a fost intors din drum la granița, in Vama Petea. Potrivit documentelor de insoțire a marfii, autotrenul condus de un cetațean roman, in varsta de 45 de ani,…

- Deflagrația s-a produs dupa ce un muncitor, care lucra la rețeaua de termoficare a spitalului, a taiat cu flexul o țeava, aflata fix langa tubul de oxigen din salon.O scanteie a produs flama, iar in salon s-a produs o explozie urmata de un incendiu.O pacienta in varsta de 83 de ani a suferit arsuri…

- 47 de migranți din Bangladesh, Siria, Pakistan, Sri Lanka, Irak și Afganistan, au fost depistați, vineri, de polițiștii de frontiera de la Nadlac II, județul Arad, incercand sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunși in doua TIR-uri. Cele doua ansambluri rutiere, conduse de un roman și un turc,…