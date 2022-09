Stiri pe aceeasi tema

- La ora 13, in fata reprezentantilor mass-media, primarul Mihai Chirica va semna autorizatia de construire pentru proiectul „Dezvoltarea Aeroportului International Iasi - extinderea terminalelor de pasageri si a facilitatilor de parcare". Vor fi prezenti directorul general al aerogarii iesene, Romeo…

- Universitatea de Stiintele Vietii "Ion Ionescu de la Brad" din Iasi deschide, astazi, printr-o ceremonie festiva, anul universitar 2022 - 2023. La evenimentul care are loc in Aula Magna "Haralamb Vasiliu" sunt prezenti trei alti rectori de la universitatile de stat din Iasi: prof.dr. Dan Cascaval,…

- Fostul primar al comunei Bals da din nou ochi cu judecatorii. Tribunalul a preluat dosarul inaintat de catre DNA prin care Constantin Apostol este acuzat de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete. Primul termen al procesului…

- O masina a Consiliului Judetean (CJ) zace abandonata pe un drum din Prisacani. In ultimele luni, aceasta comuna a facut obiectul unui conflict public intre fostul presedinte al CJ (Maricel Popa-PSD) si cel actual (Costel Alexe-PNL): social-democratul i-a reprosat liberalului ca nu modernizeaza si drumuri…

- Judecatorii ieseni au fost chemati sa solutioneze problemele aparute intr-o familie de basarabeni. D.V. si-a chemat in judecata tatal, cerand obligarea acestuia la plata pensiei de intretinere. „Specificul acestei spete il reprezinta dubla cetatenie a partilor, atat reclamanta cat si paratul fiind nascuti…

- DNA a transmis o adresa catre Consiliul Județean Iași prin care solicita exprimarea acordului de constituire ca parte civila in dosarele in care președintele CJ, Costel Alexe, este cercetat pentru ca l-ar fi detașat pe Vlad Baba la conducerea Școlii Populare de Arte deși acesta nu indeplinea condițiile.…

- Membrii USR tin in aceste momente o conferinta de presa pe tema amanarii deciziei de constituire ca parte civila a CJ in dosarele Baba-Alexe si Lacramioara Ursu. Consilierii PNL si PMP au votat luni impotriva constituirii Consiliului Judetean ca parte civila in procesul in care seful CJ este acuzat…

- Sedinta ordinara de astazi a Consiliului Judetean are pe ordinea de zi 30 de proiecte de hotarare, pe subiecte sociale, de interventii in reteaua de drumuri din judet, pregatiri pentru investitii programate la Aeroport si la Spitalul de Boli Infectioase. Totodata alesii judetului vor lua act de demisia…