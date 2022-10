Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit cuprins de flacari, iar alte trei persoane au ajuns in stare critica la spital, cu arsuri grave, dupa ce o casa din Eforie Nord a luat foc, noaptea trecuta. Se pare ca barbatul care a murit ar fi un vecin care a vrut sa ajute familia aflata in pericol. Inspectoratul pentru […] The…

- O eleva a cerut Avocatului Poporului sa solicite in instanța anularea ordinului de ministru care a taiat bursele elevilor din mediul rural. Ioana are 17 ani, este eleva la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Constanța și locuiește in comuna Agigea, unde nu exista niciun liceu. Ioana cheltuie lunar…

- Simona Halep nu mai joaca in niciun turneu anul acesta. Jucatoarea din Constanța și-a motivat decizia ca urmare a operației la nas, efectuata pe 12 septembrie, afirmand ca in acest momente are nevoie de recuperare. Simona Halep a marturisit ca nu știe cat va dura recuperarea dupa operația de rinoplastie,…

- Doua persoane si-au pierdut viata si doua au fost ranite, in urma unui accident produs, vineri dimineata, in comuna Corbu. Cele doua persoane decedate sunt soferii celor doua masini implicate in accident. Ele au fost incarcerate, fiind scoase in urma interventiilor echipelor de salvare. „La accident…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca duminica dupa amiaza, pe A2 Bucuresti – Constanta, valorile de trafic sunt in crestere pe sensul dinspre litoral catre Capitala, cu o medie de 40-45 de auto/minut. Valori de trafic ridicate se inregistreaza si pe DN 1 Ploiesti…

- Patru politisti, printre care se afla si un fost comandat al IPJ Constanta, nu pot justifica cu documente obtinerea de venituri in cuantum total de 1,3 milioane de lei, transmite Agentia Nationala de Integritate (ANI). Potrivit unui comunicat al ANI, inspectorii de integritate au constatat existenta…

- O persoana a murit și alte doua sunt ranite, intre care un copil, dupa un accident produs, miercuri dimineața, intre o cisterna și o mașina, in Navodari, județul Constanța. In urma accidentului din Navodari, dintre o cisterna și un autoturism, au rezultat trei victime. Una dintre persoane a fost ranita…

- Peste 100 de nave asteapta sa intre pe bratul Sulina, ca sa ajunga in porturile de la Dunare de pe sectorul dintre Ucraina și Romania, pentru a fi incarcate cu cereale, anunța Agenția de presa Rador. In portul Constanta se lucreaza la capacitate extinsa, cu mii de tone de cereale ucrainene descarcate…