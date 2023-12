A ars Ferma Dacilor din Prahova! Planul roșu, activat Restaurantul Ferma Dacilor a fost cuprins in totalitate de flacari marți dimineața, a doua zi de Craciun. Pompierii se lupta cu flacarile. Ferma Dacilor este un restaurant vestit pentru produsele sale tradiționale. Potrivit ISU Prahova, este vorba despre un operator economic din Gura Vadului, sat Tohani. 10 autospeciale de stingere, patru autospeciale de prima intervenție și comanda, un ATPVM, 4 ambulanțe SMURD și 3 SAJ s-au deplasat la intervenție. ”Incepand cu ora 06:29 a fost activat Planul Roșu de intervenție. Inca nu avem date clare cu privire la persoanele evacuate sau victime. Intervenția… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

update Și un adult a fost scos carbonizat din unitatea care a ars, au anunțat pompierii prahoveni. update: Pompierii au identificat un minor decedat (carbonizat) Ferma Dacilor, din Tohani, unul dintre cele mai cunoscute restaurante din Prahova și nu numai, a fost cuprinsa de flacari. Autoritațile au…

