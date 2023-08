Stiri pe aceeasi tema

- O firma de pompe funebre din El Salvador a dus Barbie-mania la extrem, oferind sicrie roz cu captuseala cu celebra papusa. Totul este conceput astfel incat sa poti fi fan Barbie pana in ziua in care mori - si chiar si dupa aceea, noteaza AP, informeaza News.ro.Sicriele roz din metal sunt puse in…

- Jurnalul austriac Wiener Zeitung, cu o istorie de 320 de ani, a ieșit vineri, 30 iunie, cu ultimul sau numar, transmite BFMTV. Fondat in 1703, publicația se revendica a fi cel mai vechi ziar din lume, informeaza RFI. Aparut in perioada Imperiului Habsburgic, publicația se numea la acea vreme Wiennerisches…

- Campania de promovare a filmului Barbie trece de la hainele și machiajul roz lucios in stil Barbicore la conacul real al lui Ken. Casa la care mulți au visat cind erau copii a fost construita in marime naturala in Malibu. Și poate fi chiar inchiriata pe Airbnb. "In timp ce Barbie nu este acasa, a predat…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a decorat pe consilierul prezidential Bogdan Aurescu, fost ministru de Externe, cu „Ordinul de Onoare”. Anunțul a fost facut de Maia Sandu pe Twitter, unde a precizat ca i-a acordat lui Bogdan Aurescu „Ordinul de Onoare” pentru „dedicarea sa exceptionala…

- Specialistii de la Apele Romane fac cercetari dupa ce zeci de pesti morti au aparut la malurile mai multor lacuri din judetul Iasi. Este vorba despre pești de mari dimensiuni. Ei ar fi murit, cel mai probabil, din cauza poluarii apei. Localnicii au chemat autoritațile, dupa ce au simțit un miros neplacut.…

- Președintele Klaus Iohannis a acordat in aceasta saptamana una dintre cele mai importante distincții unui diplomat americam aflat in misiune la București. Presedintele Klaus Iohannis l-a decorat miercuri pe David Muniz, prim colaborator si insarcinat cu afaceri (2021 – 2023) in cadrul Ambasadei Statelor…