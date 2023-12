Stiri pe aceeasi tema

- Publicație editata de Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din Romania, Consiliului Județean Salaj și Primariei Municipiului Zalau. Detalii pe caietesilvane.ro. Ediția tiparita va fi distribuita incepand de miercuri, 13 decembrie a.c. Lectura placuta și … sarbatori…

- Sala Porolissum a Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj va gazdui, in data de 11 decembrie, incepand cu ora 13, o intalnire literara deschisa publicului pasionat de carți, de cultura și de lectura. In cadrul evenimentului vor fi prezenți membrii Asociației Scriitorilor din județul Salaj: Ion…

- Joi, 16 noiembrie 2023, de la ora 10, se va deschide la Galeria Cuhnia a Centrului de Cultura „Palatele Brancovenesti de la Portile Bucurestiului” Mogoșoaia, expoziția de arta intitulata „Transilvania frumuseții” a artistului Flavius Lucacel, curator Daniel Sauca. Vernisajul expoziției va avea loc duminica,…

- In sala festiva a Liceului Tehnologic „Cserey-Goga” din Crasna va avea loc miercuri, 18 octombrie 2023, de la ora 11, o intalnire literara cu profesori și elevi ai liceului menționat avandu-i ca protagoniști pe membri ai Asociației Scriitorilor din Județul Salaj (AS-SJ): Viorel Tautan, Doina Ira-Tautan,…

- Vești bune pentru iubitorii de lectura din județ. A aparut ediția online a numarului 225 (octombrie 2023) al revistei Caiete Silvane, publicație editata de Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din Romania, Consiliului Județean Salaj și Primariei municipiului…

- Retromobil Salaj, asociație coordonata de zalauanul Tiberiu Paușan, organizeaza sambata, 7 octombrie, in zona centrala a municipiului Zalau, o expoziție cu și despre mașinile clasice deținute de colecționari din județul nostru. Evenimentul va avea loc in piața Iuliu Maniu, in apropiere de Cladirea „Transilvania”.…

- Cu binecuvantarea Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureșan, Intaistatatorul Bisericii Romane Unite cu Roma, Greco-Catolice, Arhieparhia de Alba Iulia și Fagaraș organizeaza joi, 28 septembrie 2023, incepand cu ora 18:00, in Catedrala Arhiepiscopala Majora „Sfanta Treime” din Blaj, conferința „Mica…

- „Mica Roma și Iuliu Maniu”: Conferința la Blaj cu ocazia implinirii a 150 de ani de la nașterea marelui om Cu ocazia implinirii a 150 de ani de la nașterea marelui om politic Iuliu Maniu și a 70 de ani de la trecerea sa in eternitate, in penitenciarul de exterminare de la Sighet, la Blaj se va organiza…