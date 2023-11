Stiri pe aceeasi tema

- Datele Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor susțin ca varianta HV.1 este cea mai dominanta tulpina din SUA, un sfert din toate cazurile, in vreme ce tulpina Eris (care mai e numita și EG.5) reprezinta aproximativ 22% din cazuri, relateaza Ziare.com care citeaza Today.com .Totuși, cele doua…

- O noua tulpina de COVID extrem de transmisibila s-ar putea raspandi pe scara larga, in curand, in Marea Britanie. Iar daca acest lucru se va intampla, este doar o chestiune de timp pana cand va ajunge in toate țarile, inclusiv in Romania.

- Institutul National de Sanatate Publica a informat ca, in saptamana 9 - 15 octombrie, au fost confirmate 63 de cazuri cu varianta Omicron a SARS-CoV-2, din care 14 sunt variante de interes.Potrivit INSP, pana in prezent au fost confirmate 206 cazuri cu sub-varianta BA.2.75, 567 cazuri cu BQ.1, 406…

- Institutul National de Sanatate Publica a informat ca, in saptamana 25 septembrie – 1 octombrie, au fost confirmate 79 de cazuri cu varianta Omicron a SARS-CoV-2, din care noua sunt variante de interes. Potrivit INSP, pana in prezent au fost confirmate 206 cazuri cu sub-varianta BA.2.75, 567 cazuri…

- Noul val de coronavirus care a cuprins Romania este generat de trei mutații de COVID-19, a anunțat medicul Sorin Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. Medicul pneumolog reamintește și de importanța vaccinarii antigripale și antipenumococice, pe langa cea contra…

- Inceperea școlii a dat startul unui nou val de infectari cu COVID in toata lumea. Varianta de acum a tulpinii de coronavirus vine cu febra inalta și riscuri mari pentru bebeluși și batrani. Dr. Raluca Alexandrescu, reprezentantul spitalului: „Au inceput școlile, numarul de viroze a crescut, din pacate…

- Virusurile au mai multe mutații, iar o noua subvarianta a virusului SARS-CoV-2 a inceput deja sa se raspandeasca in lume. Unele mutații fac ca virusul sa fie periculos, iar altele duc la o rezistența mare a tratamentelor administrative sau provoaca noi forme severe de boala. Subvarianta Eris este o…