- La data de 25.02.2024, in jurul orei 07:00, polițiștii Serviciului Rutier au oprit un barbat, in varsta de 43 de ani, pe bulevardul 16 Decembrie din Timișoara. In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,26 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatului i-a fost reținut permisul de…

- Azi-noapte, in jurul orei 00.45, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit in trafic pentru verificari, pe DJ 161, in afara localitații Luna de Jos, un autoturism condus de un barbat, de 30 de ani, din comuna Jucu. In acest context, polițiștii au constatat ca acesta nu deține permis de conducere,…

- Șofer din Durnești lasat șase luni fara mașina, dupa ce a luat pasageri la ocazie. Polițiștii s-au pus pe capul piraților auto Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au organizat o acțiune pentru prevenirea și combaterea transportului ilegal de persoane și pentru identificarea și sancționarea conducatorilor…

- In aceasta dimineața, 8 ianuarie, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe drumul național 71, in localitatea Ulmi. In urma deplasarii la fața locului și din primele cercetari efectuate, polițiștii au constatat ca o femeie de 54 de ani,…

- Un barbat din Ighiu a intrat cu mașina intr-un stalp de curent: A refuzat testarea cu aparatul etilotest Un barbat din Ighiu a intrat cu mașina intr-un stalp de curent: A refuzat testarea cu aparatul etilotest La data de 29 decembrie 2023, in jurul orei 19.00, polițiștii Serviciului Rutier au intervenit…

- Duminica seara, in jurul orei 20.30, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați despre faptul ca pe Drumul Național 1, in orașul Breaza, cartier Nistorești s-a produs un accident rutier.

- A vazut moartea cu ochii: Un tanar s-a rasturnat cu mașina pe DJ 401 A, in localitatea Costeștii din Vale, la data de 12 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gaești au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier in localitatea Costeștii din Vale. Din primele verificari…

- Un tanar in varsta de 24 de ani, cu permisul suspendat, a murit, in noaptea de luni spre marți, dupa ce mașina pe care o conducea a lovit cu viteza un sens giratoriu la ieșirea din Constanța.Potrivit Poliției Constanța, accidentul s-a produs in noaptea de luni spre marți, in jurul orei 2.00.…