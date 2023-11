Stiri pe aceeasi tema

- „Premierul Marcel Ciolacu va reveni din Egipt, in aceasta seara, impreuna cu un grup de cetateni romani si membri ai familiilor acestora care au fost evacuati din Fasia Gaza ca rezultat al demersurilor diplomatice guvernamentale, la bordul unei curse speciale a companiei Tarom, care va ateriza la Baza…

- Ministerul de Externe a anuntat, miercuri dimineata, ca inca 51 de cetateni romani din Fasia Gaza si membri de familie vor putea tranzita punctul de trecere a frontierei de la Rafah. In cursul zilei de marți au fost evacuați alți 93 de romani. Surse politice au declarat ca premierul Marcel Ciolacu se…

- Peste 100 cetațeni romani și familiile lor din Fașia Gaza au trecut frontiera de la Rafah și au ajuns in Egipt de unde vor fi evacuați in cursul zilei de marți, anunța Ministerul roman de Externe. ”Un numar de 103 cetațeni romani din Fașia Gaza și membrii de familie ai acestora au primit, in cursul…

- Aproape 600 de cetateni romani au revenit in tara din Israel, in noaptea de luni spre marti, cu curse Tarom si ale unor companii private. ”In continuarea informatiilor transmise in contextul deteriorarii situatiei de securitate din Statul Israel si Fasia Gaza, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza…

- MAE anunta ca 245 de cetateni romani, printre care si 2 grupuri de pelerini, au fost repatriati din Israel duminica, prin intermediul a doua curse operate de compania TAROM, respectiv doua curse operate de o companie aeriana privata. ”In continuarea informatiilor transmise in contextul deteriorarii…