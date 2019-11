93 de cerșetori „scanați” de polițiști Avem parte de o premiera in orașul de pe Mureș. Poliția Locala Arad a promis, in urma cu cateva luni de zile, ca va veni cu date exacte despre fenomenul cerșetoriei și ca va incerca sa-l stopeze, acesta luand amploare in Arad. Totul a inceput cu momentul in care la sediul poliției locale din Micalaca au inceput sa fie aduse aceste persoane. De atunci și pana acum, cerșetorii dinm Arad au fost, cu toții, „scanați” de politistii locali. 93 de cerșetori, in datele poliției 93 de cerșetori, in datele poliției In total, spun polițiștii locali aradeni, este vorba de 93 de persoane depistate la cerșit ori care dorm pe unde apuca… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

