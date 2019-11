86% dintre români consideră că standardele europene de tratament sunt inaccesibile în România Sanatatea trebuie sa fie o prioritate pe agenda publica – este opinia a 99% dintre romanii din mediul urban și scopul campaniei „Votez pentru Sanatate”, care iși propune sa genereze o schimbare concreta in sistemul romanesc. De asemenea, 86% dintre romani considera ca standardele europene de tratament sunt inaccesibile in acest moment in Romania, iar 97% dintre romani cred ca sanatatea ar trebui sa primeasca o finanțare mai mare din partea Guvernului. 74% dintre romani cred ca majoritatea masurilor propuse in domeniul sanatații in ultimii 3 ani nu au fost implementate și aproximativ 65% nu simt… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

