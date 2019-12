Stiri pe aceeasi tema

- Capacitatea Romaniei de a genera proiecte mari a ramas in urma, de aceea propun crearea unui institut de cercetare in cadrul caruia sa construim proiecte de mare anvergura, concomitent cu asigurarea, la nivel individual, de proiecte solide create de antreprenori, in conditiile in care vom avea disponibile…

- Ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Boloș și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, au semnat luni, un contract de finanțare pentru dezvoltarea infrastructurii de apa și apa uzata din județul Suceava in perioada 2014-2020, potrivit unui comunicat remis luni, MEDIAFAX.Citește…

- Ministerul Finanțelor a pus marți in dezbatere publica proiectul de OUG pentru rectificare bugetara. Se taie bani de la Educatie si Transporturi si se dau la primarii, Sanatate si Munca. Principalele informații facute publice de Ministerul Finanțelor: Deficitul bugetar estimat pe anul…

- Universitatea „Al.I. Cuza" a participat in perioada 21 - 24 noiembrie la o noua reuniune a Consortiului „Universitaria", din care face parte, alaturi de Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca, Universitatea din Bucuresti, Universitatea de Vest din Timisoara si Academia de Studii Economice din…

- Doua contracte de finantare in valoare de peste jumatate de miliard de euro, destinate dezvoltarii infrastructurii de apa si canalizare pentru judetele Olt si Satu Mare, au fost parafate de ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Bolos, se arata intr-un comunicat de presa al ministerului de resort,…

- Situatia in care se afla Romania in momentul de fata este incredibila, cu un risc de dezangajare de 300 de milioane de euro, a declarat, joi, viceprim-ministrul Raluca Turcan, la ceremonia de preluare a mandatului de ministru al Fondurilor Europene de catre Ioan Marcel Bolos, informeaza Agerpres.Citește…

- Sambata, 26 octombrie 2019, in cadrul Conferinței Naționale a Managerilor Culturali (CNMC), Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturala (INCFC) a lansat „Barometrul de Consum Cultural 2018. O retrospectiva a anului centenar”. „Barometrul de Consum Cultural” este cel mai amplu studiu la…

- Ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu, sustine ca presedintele Klaus Iohannis "blocheaza cu buna stiinta" proiecte guvernamentale de mediu, finantate cu fonduri europene, prin refuzul de a numi un nou ministru de resort. Minzatu a dat drept exemplu sase proiecte de apa si apa-uzata in valoare…