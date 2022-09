8 – 9 septembrie: încă o etapă a acțiunii de dezinsecție s-a desfășurat în Pitești! In noaptea de joi spre vineri, 8 – 9 septembrie, de la ora 22:00 pana la ora 05:00, au fost executate servicii de dezinsecție pentru combaterea populațiilor de insecte vectoare de maladii transmisibile și generatoare de disconfort (insecte zburatoare și taratoare: capușe, țanțari, muște etc). „Au fost utilizate doua tunuri de pulverizare vapori de substanța pentru dezinsecție, cu o raza de acțiune de pana la 50 m, destinate acoperirii zonelor cu arbori și spații verzi, precum parcurile, strazile și aleile din jurul cladirilor. Stropirile au fost efectuate de SPEP Pitești, fiind folosita substanța… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

