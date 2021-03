74.000 de imagini, 4.300 fotojurnalişti: Nominalizările World Press Photo 2021 (VIDEO) Criza provocata de schimbarile climatice, conflicte, proteste, drepturile omului si pandemia actuala sunt temele principale ce se regasesc in competitia din acest an pentru cea mai buna fotografie de presa a anului. Sase concurenti sunt nominalizati pentru premiul la aceasta categorie, potrivit DPA. Juriul concursului World Press Photo a anuntat pe 10 martie nominalizarile, remarcand puterea narativa a imaginilor trimise. Fotografiile nominalizate au fost alese din peste 74.000 de imagini realizate de 4.300 de fotojurnalisti din 130 de tari din intreaga lume. Premiile, impartite in opt categorii,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

