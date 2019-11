7 idei de cadouri potrivite pentru copii Atunci cand vine vorba de facut un cadou copiilor, probabil ca 99,9% dintre noi se vor gandi la o jucarie, insa daca ne-am pune puțin imaginația și creativitatea la contribuție, am gasi și alte variante. E drept ca sunt șanse mari ca o jucarie sa il bucure mai mult decat o pereche de manuși, de exemplu, dar in cele ce urmeaza va vom oferi cateva sugestii diferite de cadouri care ii vor face fericiți pe cei mici. Fie ca sunteți parinți, fie ca veți alege cadoul pentru un nepot sau copilul unor prieteni, trebuie sa țineți cont in primul rand de varsta acestuia. Nu poți sa oferi un puzzle complicat… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La nivel global, cel puțin unul din trei copii sub varsta de 5 ani sunt malnutriți sau nu se dezvolta normal, a dezvaluit UNICEF prin intermediul celui mai comprehensiv raport privind copiii, alimentația și nutriția, din ultimii 20 de ani, scrie UN News, potrivit Hotnews. Un numar alarmant de mare de…

- ”Mișcarea inseamna viața. Veniți sa pedalam!” Acesta a fost indemnul adresat tuturor tinerilor din comuna Cojasca. Copiii si nu numai, au fost dornici sa faca miscare si au luat parte la cursa pe biciclete organizata de Primaria Cojasca la initiativa edilului Victor Gheorghe.Au demonstrat ca…

- Iata 4 probleme cu care se pot confrunta parintii copiilor care pasesc prima data pragul scolii si recomandarile venite din partea specialistilor EmpoweringParents. 1. Copilul meu e agresiv "Copilul meu de 6 ani merge la scoala si sunt stresata, pentru ca in gradinita obisnuia sa bata…

- Alocatiile de stat pentru copii vor fi indexate anual, in raport cu indicele de inflatie, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Botosani, ministrul Muncii, Marius Budai, informeaza AGERPRES . Potrivit acestuia, masura se va aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2020, cheltuielile…

- Alocatiile de stat pentru copii vor fi indexate anual, in raport cu indicele de inflatie, incepand din 2020, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa la Botoșani, ministrul Muncii, Marius Budai. El susține ca masura se va aplica incepand cu 1 ianuarie 2020, cheltuielile aferente majorarii alocatiilor…

- In data de 05.09.2019, la ora 14:45, un barbat in varsta 41 de ani, din orașul Simeria, in timp ce conducea un autoturism pe strada Ovidiu Densușianu, din Calan, in dreptul Liceului Ovidiu Densușianu, a surprins si accidentat usor un minor in varsta de 10 ani, care se deplasa pe o bicicleta și…

- Informații bomba in cazul Luizei Melencu! Unul dintre numerele de telefon ale adolescentei a fost activat acum doua zile, pe Snapchat. Surse apropiate anchetei a dezvaluit ca, la DIICOT, a fost anunțata inclusiv adresa la care s-ar fi aflat cartela, mai exact, in județul Arad, in același județ in care…