- Japoneza Naomi Osaka (26 de ani), fost numarul 1 mondial, va participa la turneul de la Brisbane, chiar inainte de a incepe apararea titlului de la Australian Open. Va fi prima participare a fostului numar 1 mondial, la șase luni dupa ce a nascut-o pe fiica ei, Shai. Micuța s-a nascut cu cordonul ombilical…

- Petre Roman a recunoscut cu ani in urma ca a avut o idila cu Zoe Ceaușescu, singura fiica a Elenei și a lui Nicolae Ceaușescu. Cei doi nu au apucat sa iși oficializeze relația, caci soția dictatorului s-a impotrivit. In adolescența, Petre Roman a curtat-o pe Zoe Ceaușescu, despre care are acum numai…

- Cezar Nica, unul dintre cei mai mari handbalisti ai Romaniei, dublu campion mondial, castigator al Cupei Campionilor Europeni cu Dinamo in 1965, a incetat din viata la 83 de ani, anunta CS Dinamo.Nascut pe 13 octombrie 1940 la Codlea, Cezar Nica si-a inceput cariera de jucator la Chimia Fagaras, cu…

- Nichita Stanescu, unul dintre cei mai mari poeți romani, a trait o viața marcata de genialitate și, in cele din urma, de o tragica incercare de a infrunta moartea. Finalul sau a fost umbrit de o boala nemiloasa și de tratamentele costisitoare, facute posibile de „Tovarașa”. Cum a murit Nichita Stanescu…

- Nascut in 1 octombrie 1989 la Arad, boxerul roman Flavius Biea, campion mondial IBA la categoria mijlocie, l-a invins prin KO tehnic in repriza a... The post Un boxer nascut la Arad este campion mondial IBA la categoria mijlocie! Flavius Biea a caștigat o gala in Columbia appeared first on Special Arad…

- 3 alimente care ne scurteaza viața: Sfaturile unui cardiolog de renume mondial 3 alimente care ne scurteaza viața: Sfaturile unui cardiolog de renume mondial Medicul cardiolog Iuri Piksha a avertizat ca consumul de alimente bogate in sare, unt și agenți cancerigeni poate scurta viața și crește riscul…

- Fiecare detaliu in parte are o mare insemnatate atunci cand vine vorba despre o anume persoana. Ora, ziua saptamanii și nativul sub care te-ai nascut spun in linii mari cateva amanunte despre tine. Unii dintre cei care s-au nascut intr-o anumita zi sunt lideri, alții sunt boemi și creativi, iar cațiva…