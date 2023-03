61 de ani de pușcărie pentru interlopii români care au mers să asasineze o persoană în Mexic Interlopii romani acuzați de tentativa de omor in Mexic, in anul 2018 si de șantaj pe teritoriul Romaniei au fost condamnați definitiv. Pedepsele cumulate de aceștia ajung la 61 de ani de inchisoare. Totul ar fi inceput in anul 2015, pe teritoriul Mexicului, cand doi dintre inculpați impreuna cu alte persoane au constituit un grup infracțional organizat. Ulterior, grupului i s-au alaturat pe parcursul anilor 2015 – 2019, alte trei persoane al caror scop a fost comiterea de infractiuni de violenta, respectiv șantaj si omor calificat. „Prin rechizitoriul din data de 13.01.2020, procurorii DIICOT… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

