6 jucatori importanti din E-Commerce s-au alaturat demersului GPeC de a sprijini magazinele online inscrise in Competitia GPeC 2021

- Magazinele sunt luate cu asalt zilele acestea de parinții care trebuie sa cumpere rechizite școlare, manuale, haine, incalțaminte, tablete. Cel puțin 600 de lei ii costa pe parinți sa cumpere cele necesare la inceput de an, la care se adauga alte cheltuieli cu traiul zilnic. Invațamantul școlar obligatoriu…

- In pregatirea sezonului de shopping toamna-iarna, agenția five elements digital prezinta o suita de bune practici și strategii pe care antreprenorii din e-commerce și nu numai le pot folosi pentru a-și optimiza platformele online. Pe fondul migrației accelerate catre comerț online din partea consumatorilor,…

- Peste jumatate (52%) dintre antreprenorii romani care detineau magazine fizice au lansat magazine online in pandemie, considerand ca este o afacere mult mai sigura in contextul actual, arata o analiza realizata de CIEL Romania.

- Noi mesaje inselatoare care pretind ca sunt trimise de catre Posta Romana urmaresc golirea conturilor bancare ale destinatarilor, au avertizat marți specialistii companiei de securitate informatica Bitdefender, citați de Agerpres . Noile tentative de frauda au fost depistate incepand cu 8 august 2021,…

- Retailerul Cora, care a intrat in acest an pe segmentul magazinelor mici cu conceptul Cora Urban si continua expansiunea pe format, dar a inchis hipermarketul din Baia Mare. Astfel, compania a pastrat zece unitati pe format mare. Pentru retea aceasta este a doua inchidere de hipermarket in Romania dupa…

- Magazinele online au acum comisioane de procesare a plaților de 0,5 %, la peste jumatate fața de media actuala practicata de procesatorii de plați cu cardul. Fintech-ul lituanian Paysera a introdus un serviciu inovator pentru comercianții online, bazat pe „Open Banking”, in care a integrat opt banci…

- Comerțul online cu produse cosmetice este din ce în ce mai competitiv dar categoria este mai curând dominata de jucatori globali și regionali. Apar tot mai multe magazine locale dar sunt înca mici și insuficient dezvoltate digital. Un studiu care a analizat 18 magazine online de cosmetice…