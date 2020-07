Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflictul de interese in materie administrativa in cazul a 10 persoane prevazute de Legea nr. 176/2010 și a sesizat organele de urmarire penala in alte doua cazuri, dupa cum urmeaza:1. OGAGAU TRAIAN, Primar al Orașului…

- Mai multi primari si consilieri locali au fost descoperiti in stare de incompatibilitate si conflict de interese administrativ de inspectorii Agentiei Nationale de Integritate. Potrivit unui comunicat transmis marti AGERPRES, Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate sau…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate sau conflictul de interese in materie administrativa in cazul a 9 persoane prevazute de Legea nr. 176/2010, respectiv a sesizat organele de urmarire penala in cazul a 2 aleși locali, dupa cum urmeaza:1. MOLDOVAN CRISTIAN…

- Luni, 15 iunie 2020, este data limita la care persoanele prevazute la art. 1, alin. (1) din Legea nr. 176/2010, pot depune declaratiile de avere si de interese anuale. In vederea inlesnirii procesului de completare si depunere a declaratiilor, Agentia Nationala de Integritate aduce la cunostinta opiniei…

- Luni, 15 iunie 2020, este data limita la care persoanele prevazute la art. 1, alin. (1) din Legea nr. 176/2010 ( https://bit.ly/2ZPhVQy ), pot depune declaratiile de avere si de interese anuale. In vederea inlesnirii procesului de completare si depunere a declaratiilor, Agentia Nationala de Integritate…

- Este vorba de un fost manager de spital, un șef de secție, un farmacist șef și de i persoana cu funcție de conducere in Ministerul Sanatații. Agenția Naționala de Integritate (ANI) a anunțat azi ca a efectuat o serie de investigații specifice in cazul unor persoane care au indeplinit funcții de conducere…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) acuza un fost consilier local din Vanatori-Neamt de “conflict de interese administrativ”, potrivit unui comunicat de presa al institutiei . Vasile Urzica, “in calitate de consilier local a votat, in mod favorabil, pentru adoptarea Hotararii din data de 27 aprilie…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflictul de interese in materie administrativa in cazul a 7 aleși locali, dupa cum urmeaza:1. TANASE CONSTANTIN, Primar al Comunei Joița, Județul Giurgiu - CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV In exercitarea…