Arhiepiscopia Bucurestilor organizeaza, sambata, slujbe de pomenire in memoria victimelor de la Colectiv la Biserica „Sf. Nicolae” – Brosteni si in fata fostului club, la sase ani de la tragicul eveniment. „Se implinesc, sambata, 6 ani de la tragicul eveniment din clubul Colectiv, care a indurerat Romania si in urma caruia si-au pierdut viata peste saizeci de persoane. In memoria acestora, Arhiepiscopia Bucurestilor organizeaza o slujba de pomenire la Biserica „Sf. Nicolae” – Brosteni din Bucuresti”, informeaza Agentia Basilica a Patriarhiei Romane. Programul liturgic dedicat evenimentului este…