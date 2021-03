55% dintre români consideră că în ultimele luni au fost expuși la știri false și dezinformări Majoritatea romanilor sunt de parere ca in ultimele luni au fost expusi la stiri false si dezinformari, potrivit unui sondaj INSCOP, a transmis, miercuri, AGERPRES. Cercetarea releva ca 55% dintre cei chestionati considera ca in ultimele luni au fost expusi la stiri false si dezinformari in mare si foarte mare masura. Ceilalți au preferat sa nu raspunda sau au delcarat ca au fost expuși la știri false intr-o masura foarte mica. Sondajul releva ca 60,7% dintre romani sunt inclinati mai degraba sa aiba neincredere in informatiile difuzate la posturile TV, in timp ce 36,3% sunt inclinati sa aiba… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

