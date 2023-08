52 de ani de viată Dragi prieteni, mi-am permis sa scriu acest editorial, intr-o foarte mica masura, și despre mine. In primul paragraf, am scris cateva detalii din viața mea, exact așa cum am trait-o. Așa cum am vrut, așa cum singur am ales, mi-am asumat, fara ca cineva sa ma forțeze. Iar restul … este despre speranța, speranța ca lupta continua, a mea, a voastra și impreuna, va avea și rezultatul așteptat: dreptul nostru de a fi noi inșine! 32 de ani de incercari, de lupte, speranțe, victorii, realizari, dezamagiri și din nou … de speranțe. Perioada in care am greșit fața de prieteni, dar mai ales … fața de familia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

