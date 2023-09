Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața cateva sute de voluntari s-au adunat in zona podului de la Harcana pentru a participa la o ampla acțiune de ecologizare a malurilor raului Arieș. Practic acțiunea a marcat in avans „Ziua Naționala de Curațenie 2023” care are loc in acest an pe 16 septembrie. Acțiunea de ecologizare…

- Primaria Turda anunța ca proiectul „Ziua Naționala de Curațenie 2023” va continua și in acest an, printr-o acțiune de ecologizare a malului stang și drept al raului Arieș Astfel, in parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor și Let’s Do It, Romania!, alaturi de colegi din peste 191 de țari,…

- Ultimele date privind stadiul lucrarilor la lotul Chețani-Campia Turzii arata ca s-a ajuns la un progres fizic de 70%. Practic sunt șanse bune la lotul respectiv sa fie inaugurat in 2023, mult mai repede decat prevederile contractuale. Asocierea Strabag – Geiger Transilvania a inceput lucrarile in primavara…

- Strigator la cer! In condițiile in care mulți romani traiesc la limita saraciei și sunt zile in care nu au ce pune pe masa, alții arunca painea la gunoi! Imaginile revoltatoare au fost surprinse in preajma unui centru comercial din Apahida. Un tomberon plin cu paine zacea la marginea drumului. Așa se…

- Teatrul Național ”Aureliu Manea” Turda a publicat retrospectiva video a Festivalului Internațional de Teatru care a avut loc la Turda, in perioada 29 iunie – 3 iulie 2023. ”???? Iata retrospectiva ediției a VII-a a Festivalului Internațional de Teatru Turda! ???? Mulțumim tuturor celor care au fost…

- Un nou semnal de alarma privind starea deplorabila in care se afla aparatele de joaca pentru copii din Parcul Municipal, este tras de USR Turda. Reprezentanții partidului politic au inițiat și o petiție de reabilitare a locurilor de joaca pentru copii, care a ramas deocamdata fara ecou. Echipamentele…

- Se anunța zile fierbinți in toata țara. Un val de aer tropical va „sufoca” Romania in zilele urmatoare. Autoritațile se pregatesc sa ia masuri anticanicula. E bine de știut faptul ca majoritatea farmaciilor turdene au puncte anticanicula. Practic un spațiu de hidratare unde puteți servi un pahar cu…

- Locuitorii strazii Aviatorilor din Turda sesizeaza apariția unor gropi de gunoi in locul garajelor demolate. Practic acestea sunt pline de materiale de construcții și deșeuri de orice fel. Intrebarea este cine le-a aruncat acolo cu atat mai mult cu cat nu este spațiu de depozitare, exista containere…