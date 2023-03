500 de licitații - eveniment aniversar istoric în piața românească de artă Piața romaneasca de arta marcheaza un moment istoric – cea de-a 500-a licitație de arta, desfașurata de Casa de Licitații A10 by Artmark, o prezența importanta in peisajul cultural romanesc in ultimii 15 ani. Astfel, Licitația de Primavara promite sa fie una dintre cele mai importante și spectaculoase evenimente culturale ale anului, aducand in fața publicului rare capodopere de arta, alese opere semnate de Marii Maeștri ai Artei Romanești, dar și colecții istorice. Evenimentul aniversar se va desfașura sub semnul pasiunii pentru arta romaneasca importanta, fiind un spectacol de arta remarcabil. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

