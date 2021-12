Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 30 octombrie, politistii Radu Anton, Buzatu Camelia, Ionita Valentin si Neacsu Laura au demarat activitatile specifice unor buni gospodari in miez de toamna. Prin implicare comuna, au achizitionat o tona de legume de sezon - castraveti, gogonele, varza, conopida, gogosari, ardei, toate numai…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a reafirmat luni ca ”în acest moment nu exista negocieri de a intra sau de a nu intra la guvernare”, însa social-democrații au obligația de a discuta cu premierul desemnat Nicolae Ciuca. Întrebat în legatura cu faptul ca președintele PNL…

- Este important sa aveti cateva lucruri in vedere atunci cand vine vorba despre alegerea jucariilor copilului. De obicei, aceasta alegere este una usor de facut, dar cu toate acestea, este un lucru important sa tineti cont de cateva lucruri atunci cand va orientati catre aceste jucarii. Este important…

- Daca ai deja in conturi bani care sa-ți ajunga pentru macar un an orice ar fi, urmatoarele economii ai putea incerca sa le investești pe termen lung. „Cumpara pamant ca altul nu se mai face!” este un sfat de care ține deja ințelepciunea populara. Investiția in terenuri cu destinație imobiliara are doua…

- Bulevardul Nicolae Balcescu din Buzau va fi inchis circulației autovehiculelor pe tronsonul cuprins intre Prefectura și Parcul Crang. Am scris recent despre acest subiect, iar toate datele pot fi gasite aici. O astfel de masura nu are cum sa nu aiba urmari in planul vieții buzoienilor: unii sunt de…

- „Tinutul Buzaului” are sanse mari sa devina Geoparc UNESCO; cel putin asa au lasat sa se inteleaga cei doi raportori, Margaretha Roelfs si Ilias Valiakos, care si-au incheiat duminica vizita de evaluare in judetul Buzau. La o intalnire cu presa pe care au avut-o in Sarata Monteoru, acestia au spus ca…

- Romanian Business Leaders (RBL), cea mai cunoscuta organizatie antreprenoriala din Romania, se ridica pentru prima data impotriva președintelui Iohannis. RBL ii reaminteste presedintelui ca in decembrie au fost promise multe lucruri, dar nu s-au facut, ramanand doar vorbe. „In decembrie anul…