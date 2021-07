5 greseli de montaj al instalatiei electrice si cum sa le eviti

Stiri pe aceeasi tema

- Marca germana din cadrul grupului auto Stellantis (PSA-Fiat-Chrysler), care si-a redus puternic gama in ultimii ani, este pe cale sa se relanseze cu o gama tot mai electrica. In randul concurentei, grupul Volkswagen (VW) intentioneaza sa vanda 60% masini electrice in Europa incepand din 2030 si 50%…

- Nr. 139 Oradea, 28.06.2021 BULETIN DE PRESAAtentie la aparatele si instalatiile electrice Patru incendii de natura electrica produse in doar doua zile, in Bihor In perioada 26 27 iunie a.c., pompierii militari bihoreni au actionat in patru localitati din judet, pentru salvarea bunurilor a patru familii,…

- Tragedia de la unitatea ATI mobila din curtea spitalului Victor Babeș din Capitala, in care trei pacienți COVID au murit in urma inchiderii instalației de oxigen, s-a produs din cauza angajaților care se ocupau de funcționarea instalației, arata Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti intr-un comunicat.…

- Eveniment Incendiu intr-o gospodarie din Marzanești, provocat de un scurtcircuit electric iunie 7, 2021 12:57 Un incendiu in care au ars o bucatarie de vara și o magazie cu lemne de foc a izbucnit, in noaptea de sambata spre duminica, intr-o gospodarie din Marzanești, transmite ISU Teleorman.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri ca a comandat pentru partid o masina Dacia electrica si va incerca sa ia cate un astfel de autoturism pentru toate filialele. "Am decis ca exista o vineri verde si impreuna cu domnul primar Baluta, astazi, am venit cu Zoe (o masina electrica…

- Brandul Evolio este un nume cunoscut din industria de IT&C din Romania pentru segmentul mid-range. Compania si-a facut cunoscuta prezenta pe piata cu produsele multimedia, sisteme de navigatie GPS, bazate pe cele mai noi tehnologi insa in ultimii ani s-a axat pe vehicule electrice precum biciclete,…

- Un cititor monitorulcj.ro ne-a spus ca a gasit o trotineta Lime, aruncata în fântâna din Piața Mihai Viteazu, azi dimineața în jurul orei 06:00. „Trotinetei de la Lime i s-a facut cald și face o baie în…

- De luni iți poți cumpara o mașina prin programele RABLA și RABLA Plus, destinate mașinilor electrice. 45.000 de lei se dau pentru mașinile full electrice și 20.000 pentru cele Hibrid. Daca preferi o mașina prin programul rabla clasic primești un tichet cu o valoare mai mare: 7.500 de lei. Condițiile…