- Un barbat, in varsta de 28 de ani, a fost condamnat la 5 ani de inchisoare dupa ce a incalcat restricțiile COVID. Tanarul din Vitenam a fost acuzat ca a raspandit coronavirusul la mai multe persoane. Potrivit presei de stat vietnameze, opt persoane au fost infectate din cauza barbatului, iar una dintre…

- Mai multe persoane au ajuns in stare grava la spital, desi oficial erau imunizate, in Timișoara. Autoritațile au descoperit ca certificatele acestora de vaccinare erau false. Și asta pentru ca exista persoane care nu vor sa se imunizeze, dar care vor sa beneficieze și ele de drepturile pe care le au…

- Noua lista a statelor cu risc epidemiologic ridicat a intrat in vigoare duminica, astfel ca in zona rosie sunt incluse, intre altele, Turcia, SUA si Israel, iar Olanda si Malta se afla printre tarile care au intrat in zona galbena, dupa scaderea numarului de cazuri de Covid-19. Comitetul National pentru…

- Doua persoane au fost lovite in plin pe trecerea de pietoni de un un tanar care a trecut in viteza cu o trotineta electrica peste zebra. Unul dintre cei doi pietoni s-a dezechilibrat și a cazut. In Capitala au avut loc mai multe accidente provocate de cei care folosesc trotinetele electrice. Conducatorul…

- Peste 340.000 de certificate digitale au fost generate in primele 12 ore de la lansarea platformei certificat-covid.gov.ro. Vicepresedintele CNCAV, Andrei Baciu, a anuntat, joi seara, ca au fost emise 340.020 de certificate digitale, 97% pentru persoane vaccinate. „Asta inseamna ca 28.335 de romani…

- Peste 23.000 de persoane care erau vaccinate cu prima doza de ser au fost confirmate cu infectie cu virusul SARS-COV-2 pana in 6 iunie, arata specialistii din cadrul Institutului National de Sanatate Publica (INSP). De asemenea, au fost inregistrate circa 450 de decese la aceasta categorie de persoane.…