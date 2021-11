5 activități de weekend alături de prieteni Weekendul este acea perioada din saptamana pe care o așteptam toata saptamana. Aceasta definiție n-o veți gasi in dicționar, dar cu siguranța ați gandit-o, pentru ca de-abia așteptați sa va intalniți cu prietenii vineri, sambata sau duminica și sa petreceți momente agreabile, ca sa va incarcați bateriile pentru o noua porție de luni, marți, miercuri și joi. Iata ce activitați faine puteți sa organizați in weekend, pentru o distracție pe cinste: Faceți un turneu de jocuri și concursuri haioase Cel mai haios mod de petrecere a timpului liber alaturi de prieteni este un festival de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a patra editie a festivalului Neversea revine in 2022 si isi deschide portile in perioada 7-10 iulie. Dupa doi ani de asteptare, zecile de mii de visatori si calatori din intreaga lume se vor reuni pe The Island of Dreams, pe ritmurile muzicii aduse pe plaja din Constanta de cei mai buni artisti…

- Daca mulți se bucura de ofertele generoase de Black Friday la haine, electrocasnice sau vacanțe sunt, insa, și romani interesați mai mult de gradinarit și de casa. Cum toata lumea se pregatește de Black Friday in aceasta perioada, iar ofertele abunda peste tot, nici companiile de bricolaj sau din agricultura…

- „Nimeni nu este uitat, nimeni nu este abandonat. Producatorii locali participanți la piața volanta din Cluj-Napoca au donat și în acest an legume și fructe pentru persoanele care au cea mai mare nevoie de sprijin. Organizatorii,…

- Ați intrat vreodata pe site-ul unui magazin de cristale și pietre semiprețioase atras de frumusețea și varietatea culorilor și formelor acestor obiecte luminoase și ați fost uimit de varietatea de alegere? Ați avut impresia de a fi atras de tot ceea ce ați vazut și nu știați ce sa alegeți? Cand avem…

- Parcarile Universitații de Vest din Timișoara (UVT) și gradina urbana din incinta vor gazdui in acest weekend Street Delivery, un eveniment cu activitați culturale care va reproduce universul copilariei. Sunt programate mai multe activitați, printre care: un picnic urban, lansari de carte, sport și…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a luat foc cand a observat ca lucrari de reabilitare a școlilor treneaza de luni de zile și in curand incepe anul școlar și copiii nu vor avea unde invața. Problema identificata de el pe teren nu e aceea a banilor ci a neseriozitații unor constructori…

- Pe masura ce vremea se racește și toata lumea revine din concedii, se apropie acea perioada a anului dedicata achiziționarii rechizitelor școlare. Este timpul sa ne intoarcem la școala, ceea ce inseamna ca este timpul sa ne incarcam din nou coșurile cu materialele școlare! Creioane, stilouri, rucsacuri…

- 50 de copii din clasa pregatitoare, clasele I, II și III de la Școala din Iclod au participat intre 9-13 august la Școala de Vara. Inca din prima zi, copiii, patru voluntari și patru invațatoare, sprijiniți de Fundația World Vision, cu veselie, soare și rasete cristaline, au pornit in aventura școlii…