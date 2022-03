Se implinesc 45 de ani de la marele cutremur care avea sa loveasca Romania, la 4 martie 1977. In seara acelei zile, din acel an, la ora 21:22, acest cutremur avea sa ia vieți prețioase și sa faca mari distrugeri in țara noastra. Printre cei care si-au pierdut viata s-au numarat si artisti pe care timpul nu ii poate uita. Toma Caragiu este unul dintre actorii care și-au pierdut viața in seism, aproape din intamplare… Cutremurul a avut o magnitudine de 7,2 grade pe scara Richter. Conform statisticilor, seismul a provocat decesul unui numar de 1.570 de persoane, la care s-au adaugat 11.300 raniti. Nemaivorbind…