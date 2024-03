Stiri pe aceeasi tema

- In noiembrie, un juriu l-a gasit pe Bankman-Fried, in varsta de 32 de ani, vinovat pentru sapte capete de acuzare de frauda si conspiratie. Procurorii federali din Manhattan au spus ca ”mii de oameni obisnuiti”, inclusiv rezidenti din tarile instabile si sfasiate de razboi, si-au incredintat economiile…

- Noua Lege a Educației propune o schimbare fundamentala in modul in care se face admiterea la liceele din Romania. Astfel, acestea iși pot organiza admiteri separate, dupa Evaluarea Naționala. Colegiul Național „Gheorghe Lazar” nu va organiza examen separat de admitere la liceu, conform declarației facute…

- Distinsul compozitor, Eugen Doga, Cetațean de Onoare al municipiului Chișinau, unul din autorii Imnului Orașului - implinește astazi venerabila varsta de 87 de ani. Cu aceasta ocazie primarul capitalei, Ion Ceban, a venit cu un mesaj de felicitare.

- Anunț privind vanzarea bunurilor imobile – teren intravilan cu construcții, in Mașloc, jud. Timiș. D.G.R.F.P. Timisoara, prin intermediul A.J.F.P. Timis, va face cunoscut ca in ziua de 14 luna 03 ora 14 anul 2024 in localitatea Timisoara, str. Gheorghe Lazar nr. 9B, AMFITEATRU, se va vinde la licitatie…

- Fostul capitan la Generației de Aur, Gheorghe Hagi, implinește, luni, 59 de ani. Fosta sa echipa de club, Galatasaray Instanbul a publicat imagini de senzație din perioada in care romanul a activat in Turcia.

- Fostul atacant al nationalei Romaniei, in prezent antrenor, Adrian Mutu, cel supranumit „Briliantul” sau „Il Fenomeno” in perioada in care evolua, implineste, luni, 45 de ani. Adrian Mutu s-a nascut la 8 ianuarie 1979, la Calinesti, in judetul Arges, si si-a inceput cariera de fotbalist profesionist…

- Nasky SRL anunta finalizarea proiectului cu titlul ” Dezvoltarea SC Nasky SRL prin achizitia de utilaje de constructii” cod SMIS 159293 inscris in cadrul apelului POC/1113/411/1/Investiții in activitați productive/1/Investiții in activitați productive. Proiectul s-a derulat pe o perioada de maxim 12…