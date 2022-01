401 paturi ATI COVID-19 ocupate în România - Situația începe să se agraveze în Valul Omicron n data de 2 Ianuarie 2022, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1.291 paturi de ATI destinate pacienților COVID-19, dintre care, 304 in București. La nivelul intregii țari sunt ocupate 401 paturi ATI COVID-19.Autoritațile au anunțat bilanțul oficial al cazurilor noi de coronavirus in doua zi a anului 2022. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 958 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19).Nu au fost inregistrate cazuri de pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. Bilanț oficial… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 1 Ianuarie 2022, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1.291 paturi de ATI destinate pacienților COVID-19, dintre care, 304 in București.La nivelul intregii țari sunt ocupate 395 paturi ATI COVID-19.Autoritațile au anunțat bilanțul oficial al cazurilor…

- In data de 31 decembrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1.310 paturi de ATI destinate pacienților COVID-19, dintre care, 304 in București. La nivelul intregii țari sunt ocupate 399 paturi ATI COVID-19.Pana astazi, 31 decembrie, pe teritoriul Romaniei…

- Doua cazuri de infectare cu varianta Omicron a virusului SARS CoV-2 au fost confirmate in Romania. Surse din lumea medicala spun ca este vorba despre persoane care au calatorit in Marea Britanie și au intrat in contact cu oameni veniți din Africa. Cele doua persoane au forme ușoare ale bolii. Una…

- In data de 4 decembrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1.579 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19, dintre care, 352 in București.La nivelul intregii țari, la 4 decembrie, sunt ocupate 948 paturi ATI COVID-19, dintre care 6 sunt pentru minori.…

- Autoritațile au anunțat marți cel mai negru bilanț de pana acum: 591 de decese de COVID, dintre care cinci raportate acum. Au fost inregistrate 11.073 de cazuri noi, fiind efectuate 72.231 de teste. Numarul pacienților internați la ATI ramane ridicat, 1.876 de persoane fiind la terapie intensiva. In…

- La raportarea din 14 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.414.647 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 4.937 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.210.494 de pacienți au fost…

- Pana astazi, 4 octombrie 2021, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.274.119 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 1.130.791 de pacienți au fost declarați vindecați. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 8.292 de cazuri noi de…

- La raportarea din 3 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.265.827 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 2.163 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.129.096 de pacienți au fost…