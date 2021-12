Astazi, 6 decembrie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 22 cazuri noi de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 2 au fost atribuite comunei Șpring și cate 1 comunelor Cut și Vințu de Jos. Localitațile din care provin cazurile de COVID-19 raportate astazi, 6 decembrie 2021, sunt urmatoarele: AIUD – 2 cazuri ALBA IULIA – 9 cazuri CAMPENI – 1 caz BISTRA – 1 caz BUCERDEA GRANOASA – 1 caz CUT – 1 caz SALIȘTEA – 3 cazuri SCARIȘOARA – 1 caz ȘPRING – 2 cazuri VINȚU DE JOS – 1 caz Duminica, in Alba au fost prelucrate in total…