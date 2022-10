4 exerciții pentru a avea un abdomen plat. Le poți face oricând acasă 4 exerciții pentru a avea un abdomen plat. Le poți face oricand acasa. Daca iți dorești un abdomen, aceste patru exerciții te pot ajuta. Pot fi facute oricand acasa, iar daca respecți indicațiile, rezultatele se vor vedea și ele. Primul exercițiu il reprezinta celebrele abdomene. Stai intins pe spate cu genunchii indoiți și picioarele pe podea. Plaseaza mainile in spatele capului sau incrucișeaza-le pe piept. Contracteaza-ți mușchii abdominali tragand burta spre coloana vertebrala și stai cu spatele intins pe podea. Ridica umerii ușor de pe podea. Strange abdomenul in partea de sus a mișcarii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

