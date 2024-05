Aurora boreală: Motivul pentru care a putut fi vizibilă și în România A fost spectacol pe cerul Romaniei noaptea trecuta. In mai multe zone din țara a putut fi observata aurora boreala. Imaginile cu fenomenul spectaculos a impanzit rețelele de socializare. Iata, insa, care este motivul pentru care a putut fi vizibil și in țara noastra. Aurora boreala a putut fi observata in zeci de județe din […] The post Aurora boreala: Motivul pentru care a putut fi vizibila și in Romania appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un fenomen unic pentru Romania a putut fi observat noaptea trecuta in mai multe zone ale județului Suceava. Este vorba despre aurora boreala, un fenomen neobișnuit pentru Romania. Fenomenul a fost surprins in mai multe fotografii spectaculoase de catre fotograful Ionel Curcan, acestea fiind facute in…

- Aurora boreala in Romania i-a ținut treji pe pasionații de fotografie. Imagini rare au fost realizate, in noaptea de vineri spre sambata, in vestul Romaniei, unde cerul a fost cufundat in lumina roșiatica.

- O furtuna geomagnetica puternica a facut spectacol pe cer noaptea trecuta. Cerul roșiatic a putut fi observat și in Romania, bistrițenii surprinzand imagini spectaculoase cu cerul pe timp de noapte. Cerul a oferit noaptea trecuta un spectacol inedit și rar intalnit. O furtuna geomagnetica puternica…

- Furtuna solara in desfașurare a generat un fenomen rar vizibil și din Romania. Aurora boreala este vizila in aceasta noapte din mai multe zone din țara.Aurora boreala a fost semnalata din zone precum Iași, Buzau, Harghita, Bihor, Maramureș, Cluj și altele.

- In noiembrie anul trecut, un fenomen rar s-a putut vedea pe cer in Romania, dar și din Ungaria, unde s-a putut observa aurora boreala de un roșu aprins. Cel mai bine s-a vazut din Timiș. Fenomenul se repeta acum.

- Romaero a contestat actele care au dus la tranzacția Hidroelectrica-One United pentru terenuri și cladiri din Baneasa. Romaero, compania de stat cu profil aeronautic , a intrat in insolvența pe 17 ianuarie și a declanșat o batalie juridica cu Hidroelectrica , cel mai mare producator de energie electrica…

- Parchetul European ( EPPO ), prin secțiile sale din Timișoara și București, a efectuat percheziții in municipiul Arad, in mai multe locații. Motivul a fost cautarea de probe intr-o ancheta asupra unei firme suspectate de frauda. Peste 3 milioane de euro, finanțare nerambursabila din surse naționale…

- Diana Șoșoaca și-a suspendat soțul din funcția de prim-vicepreședinte al Partidului SOS “Pentru a-l scoate din ghearele serviciilor”. Diana Șoșoaca, liderul partidului SOS Romania , a declanșat o mutare surprinzatoare in sfera politica, anunțand suspendarea din funcția de prim-vicepreședinte al organizației…