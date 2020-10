Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Ionescu (b1.ro) Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, luni, ca au fost depistate 2.466 de cazuri noi de COVID-19 la nivel național, astfel ca numarul imbolnavirilor confirmate de pe teritoriul Romaniei de la izbucnirea crizei sanitare a urcat la 182.854. Numarul total de decese legate…

- Duminica, 18 octombrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 3.920 de noi cazuri de COVID-19, inregistrate in ultimele 24 de ore. De asemenea, 66 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 749 de pacienți sunt in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva.

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 16 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 172.516 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Pana acum, 127.076 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel…

- Noul bilanț indica 1.269 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 și 38 decese. Trei persoane decedate nu aveau comorbiditați. In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au inregistrat 37 de cazuri noi – Timișoara – 17, Lugoj-7, Covaci ( Sanandrei) – 3, Giroc-1, Dumbravița-1, Moșnița Noua-1, Deta…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, astazi, ca in urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 952 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19) și 39 de decese. In Timiș, s-au inregistrat 32 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore. Cele…

- Alte 1.365 de cazuri noi de COVID-19 au fost anuntate sambata de Grupul de Comunicare Strategica, bilantul imbolnavirilor fiind de 85.833. Au fost inregistrate 32 de noi decese. La ATI sunt internate 490 persoane. In Timiș au fost inregistrate 45 cazuri noi și trei decese. Cele 45 de persoane sunt din…

- Vineri, 14 august, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 1.415 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus. 44 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 473 se afla in stare grava.

- Romania a depașit pragul de 60.000 de cazuri de COVID-19, sambata. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 1.350 de cazuri noi și 43 de decese. In Timiș, au fost inregistrate 37 de cazuri noi și trei decese. 12 persoane sunt internate la ATI in spitalele din Timiș. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica…