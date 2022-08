Stiri pe aceeasi tema

- 35- dintre rusi cred ca Soarele se invarte in jurul Pamantului si nu invers, potrivit unui sondaj publicat de Institutul rus de Cercetare a Opiniei Publice, relateaza corespondentul BBC la Moscova, preluat de hotnews.ro. Corespondentul BBC Steve Rosenberg noteaza ca procentul celor care cred ca Terra…

- Universul este un loc infinit, miraculos, neexplorat, plin de marele necunoscut. In acest univers se afla sistemul solar și incredibila planeta pe care o numim casa: Pamantul. Stelele și galaxiile care exista in spațiul cosmic sunt frumoase și fascinante, dar existența planetei Pamant este singurul…

- Dupa ce moartea l-a desparțit de doi prieteni apropiați in adolescența, Tom Turcich , un american de 33 de ani din New Jersey, s-a gandit ca poate descoperi ce e viața și cum merita traita daca strabate globul pamantesc la pas. A plecat de acasa pe 2 aprilie 2015 și s-a intors abia 7 ani mai tarziu,…

- Solstițiul de vara are loc in Romania la 21 iunie 2022 la ora 12:14, un eveniment astronomic ce are legatura cu mișcarile Pamantului de revoluție in jurul Soarelui și de rotație in jurul propriei axe. Este momentul in care incepe vara astronomica, iar oamenii se bucura de perioada din an cu cea mai…

- Sa pornim de la cateva intrebari pe care eu nu mi le mai pun: Pamantul e rotund? Dar daca e plat? Se mai invarte Pamantul in jurul Soarelui? Dar daca Soarele se invarte in jurul Pamantului? Cat mai „supraviețuiește” Pamantul și cand se va stinge Soarele? E suficient sa se doreasca a fi formulate raspunsurile…