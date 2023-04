Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT Timisoara au trimis in judecata 35 de persoane, cetateni romani si libanezi, o parte dintre ei din conducerea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa la data faptelor, care ar fi vandut la pret de fier vechi 2.450 de vagoane destinate casarii, desi acestea intrau intr-o…

- DIICOT a anuntat trimiterea in judecata a 35 de persoane, in dosarul deschis in 2017, care vizeaza CFR Marfa si conducerea acestei institutii de la momentul producerii faptelor. Gruparea a vandut peste 2.400 de vagoane ca fier vechi, desi acestea erau otel si fier vechi special, producand un prejudiciu…

- Procurorii DIICOT Timisoara au trimis in judecata 35 de persoane, cetateni romani si libanezi, care ar fi vandut la pret de fier vechi 2.450 de vagoane destinate casarii, desi acestea intrau intr-o categorie de deseuri cu o valoare de piata net superioara. O parte dintre cei trimiși in fața instanței…

- PERCHEZIȚII INTR-UN DOSAR DE DELAPIDARE, FALS, EVAZIUNE FISCALA ȘI EXPLOATAREA DE AGREGATE MINERALE, CU PREJUDICIU DE PESTE 12 MILIOANE DE LEI La data de 29 martie 2023, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Vrancea, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vrancea,…

- Mafia lemnului din județul Alba: 13 persoane și doua firme, trimise in judecata pentru furtul a sute de arbori din fondul forestier Mafia lemnului din județul Alba: 13 persoane și doua firme, trimise in judecata pentru furtul a sute de arbori din fondul forestier Parchetul de pe langa Judecatoria Alba…

- Procurorii DIICOT Alba Iulia au trimis in judecata patru barbați și o femeie din Apuseni, sub aspectul savarsirii infractiunii de efectuarea, fara drept, de operațiuni cu produse știind ca acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fara a deține autorizație eliberata in condițiile legii,…

- Datele Parchetului de pe langa Tribunalul Salaj arata ca in cursul anului 2022 au fost solutionate 12 cauze in care au fost vizate infracțiuni de corupție. In ceea ce priveste finalitatea judiciara, din cele 12 cauze solutionate, in cinci dintre acestea s-a dispus trimiterea in judecata (un rechizitoriu…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata a trei inculpați, (doua persoane fizice și o societate) in sarcina carora s-a reținut comiterea unor infracțiuni de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte…