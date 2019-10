Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorii statelor UE au fost de acord cu o noua prelungire a termenului la care Marea Britanie ar trebui sa paraseasca Uniunea Europeana, a anuntat astazi, pe Twitter, Presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Noul termen este pe 31 ianuarie 2020 The EU27 has agreed that it will accept the…

- Cu doar șapte zile înainte de expirarea termenului-limita legat de ieșirea Marii Britanii din UE, tot mai mulți lideri europeni ar fi de acord cu o "amânare tehnica" a Brexitului. Presedintele Consiliului European Donald Tusk a recomandat marti liderilor statelor…

- Camera Comunelor a decis sambata sa amane votul asupra acordului privind Brexitul pana cand va fi adoptata legislatia prin care se va implementa acest acord, dar premierul Boris Johnson a declarat ca nu va negocia nu UE nicio noua amanare a Brexitului. Comisia Europeana ″a luat nota″⁣ de votul prin…

- Primul-ministru al Marii Britanii, Boris Johnson, și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au anunțat, prin postari pe conturile lor de Twitter, ca Regatul Unit și Uniunea Europeana au ajuns la un acord privind ieșirea britanicilor din UE. ”Avem un acord grozav prin care recaștigam controlul…

- O inregistrare video in care se poate vedea cum Boris Johnson este acuzat de un tata de familie furios, care denunta lipsa cronica de cadre in sistemul public de sanatate NHS, a devenit virala pe internet, barbatul reprosandu-i premierului ca a organizat in acest context o vizita insotit de mass-media.…

- Primul-ministru al Marii Britanii, Boris Johnson, a facut un apel catre Parlament sa nu adopte legea prin care Guvernul ar fi impiedicat sa decida ieșirea Regatului Unit fara un acord pe 31 octombrie. Johnson a exclus posibilitatea unei nou amanari a Brexit-ului, iar surse BBC au afirmat ca premierul…

- Parlamentarii britanici care se opun planurilor privind Brexitul ale premierului Boris Johnson vor sa adopte o lege care sa-l forteze sa solicite o amanare a iesirii din Uniunea Europeana pana pe 31 ianuarie 2020, potrivit unei copii a proiectului postate pe Twitter de unul dintre initiatorii sai, relateaza…

- ''Acum ar trebui ca parlamentarii sa se reuneasca, intrucat este nevoie sa avem cu adevarat o dezbatere si o discutie adecvate'', a declarat McDonnell pentru postul de radio BBC.Parlamentarul laburist a adaugat ca in legislativul de la Londra exista o majoritate hotarata sa opreasca un…