31 decembrie, Ziua Șampaniei. Greșeala călugărului care a inventat cea mai căutată băutură la petreceri Sampania este o bautura care a devenit asociata cu aniversarile sau sarbatorile importante din viata. Fie ca este vorba despre o absolvire a unei facultati sau de iesirea la pensie, de promovarea in cariera sau de casatorie sau de Revelion, sampania este nelipsita. In Statele Unite ale Americii ziua de 31 decembrie este dedicata acestei bauturi (#ChampagneDay). Sampania a aparut datorita calugarilor. Un calugar aproape orb de la o manastire de langa Epernay, din regiunea Champagne, din Franta, este creditat pentru descoperirea procesului de fermentatie al vinului si legatura sa cu vremea (ierni… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sampania este o bautura care a devenit asociata cu aniversarile sau sarbatorile importante din viata. Fie ca este vorba despre o absolvire a unei facultati sau de iesirea la pensie, de promovarea in cariera sau de casatorie sau de Revelion, sampania este nelipsita. In Statele Unite ale Americii ziua…

- Sampania este o bautura care a devenit asociata cu aniversarile sau sarbatorile importante din viata. Fie ca este vorba despre o absolvire a unei facultati sau de iesirea la pensie, de promovarea in cariera sau de casatorie sau de Revelion, sampania este nelipsita. In Statele Unite ale Americii ziua…

- Anglia a ratat inca o șansa de a triumfa la un turneu final, fiind invinsa de Franța, 1-2, in sferturile Campionatului Mondial. La finalul partidei, selecționerul Angliei, Gareth Soutghate, a analizat infrangerea contra campioanei mondiale din 2018 și a vorbit despre posibilitatea de a pleca de la naționala.…

- Vineri și sambata se vor disputa cele patru meciuri din sferturile de finala de la Cupa Mondiala 2022. Brazilia și Portugalia au facut spectacol in optimi, in timp ce Olanda - Argentina și Anglia - Franța sunt cele mai așteptate partide, pe care zeci de m

- Tipsterii care muncesc din greu analizand meciurile pentru a da ponturi Campionatul Mondial de Fotbal 2022 pot sa ia o pauza. Finala Cupei Mondiale din Qatar este deja stabilita. Desigur, glumim, dar gluma este bazata pe o intamplare reala.Cine a cautat pe Google „Lusail stadium events” a putut citi…

- Anglia și Senegal se intalnesc duminica, de la 21:00, in a doua partida a zilei, asta dupa ce emoțiile optimilor vor incepe, de la 17:00, cu duelul dintre Franța și Polonia. Cu 9 goluri marcate in faza grupelor, Anglia se lauda cu cel mai bun atac de la Campionatul Mondial, poziție pe care o imparte…

- Etapa a doua a grupelor a stabilit in mare parte calificatele in optimi. Daca nu mai apar surprize, Olanda, Anglia, Franța, Spania, Germania, Brazilia și Portugalia vor trece mai departe in meciurile eliminatorii. Insa in ultima etapa a grupelor sunt cate

- Tragerea la sorți a grupelor preliminare ale EURO 2024 are loc in aceste momente, la Frankfurt. Evenimentul a inceput la ora 13:00, dar tragerea la sorți propriu-zisa abia 25 de minute mai tarziu. Grupa A: Spania, Scoția, Norvegia, Georgia, Cipru Grupa B: Țarile de Jos (Olanda), Franța, Irlanda, Grecia,…