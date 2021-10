3.000 de școli sau grădinițe neutilizate pot fi transformate în spații sociale Cele aproximativ 3000 de foste școli și gradinițe din Romania, astazi cladiri și terenuri care stau in paragina de ani buni, vor putea fi revitalizate și puse in valoare de catre autoritațile locale. Demersul este posibil dupa ce Parlamentul Romaniei a adoptat in aceasta saptamana un proiect de lege care promoveaza descentralizarea. Din cauza depopularii și a migrației dinspre rural și dinspre orașele mici catre marile centre urbane din Romania și din strainatate, multe unitați de invațamant au ramas fara elevi. De exemplu, 738 de școli s-au inchis doar in anul școlar 2017-2018. „Din momentul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

