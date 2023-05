30% din cazurile de schizofrenie la tineri sunt legate de consumul de canabis

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii de la Tufts University (SUA) au fost interesați de impactul obiceiurilor alimentare asupra riscului de diabet de tip 2. Pentru aceasta au studiat datele medicale primite din 184 de țari, timp de peste 20 de ani. Autorii studiului au descoperit trei obiceiuri alimentare greșite, care contribuie…

- Acest lucru inseamna ca bolile de inima ar putea sa se dezvolte mai devreme in viata, dar sa ramana ascunse, potrivit unui studiu efectuat pe mai mult de 9.000 de persoane din Danemarca si publicat in Annals of Internal Medicine. S-a constatat ca aproape jumatate dintre participantii la studiu prezentau…

- Hemoragia intracerebrala, respectiv sangerarea in tesutul cerebral, reprezinta o afectiune neurologica devastatoare care afecteaza anual milioane de oameni. Rata de mortalitate este ridicata, in timp ce supravietuitorii sunt afectati de deficite neurologice pe termen lung. Nu s-a descoperit pana acum…

- Primele vaccinuri ARN messager au fost folosite contra unui virus, respectiv cel care provoaca infecția Covid-19. Se pare ca acest concept ar putea fi aplicabil și bacteriilor. O reușita majora, in condițiile in care crește amploarea fenomenului antibiorezistenței. Rezistența la antibiotice crește și…

- Cercetatorii de la Universitatea din Cambridge recomanda cel puțin 11 minute de activitate fizica zilnic, pentru a preveni unul din zece decese premature, transmite BBC. „Ar trebui sa simți ca te miști, inima ta va bate mai repede, dar nu te vei simți neaparat fara suflare”, spune doctorul Soren Brage,…

- Cu toate acestea, teoriile științifice care susțin acest argument nu sunt dovedite, iar acum un studiu de la Universitatea din Columbia Britanica și Universitatea din Mississippi pune sub semnul intrebarii afirmațiile despre aceste rețele de ciuperci numite „micorize comune” (CMN pentru acronimul sau…

- Cercetatorii de la Universitatea din Sydney au descoperit proteina 15 care ar putea sa blocheze infecția Covid-19. Aceasta descoperire ar putea fi punctul de plecare pentru noi medicamente. Proteina 15 este prezenta in mod natural in plamanii noștri, in fibroblastele pulmonare. Ea ar impiedica infecția…

- Un recent studiu s-a interesat de legatura intre apariția unui accident vascular cerebral (AVC) și consumul de ciocolata. In Regatul Unit, cercetatorii au constatat ca a manca mult zahar numit ”liber” (adaugat in alimente) poate mari riscul AVC cu 10%, relateaza Daily Mail. Cercetatorii au evidențiat…