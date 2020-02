30 de senzori de masurare a calitatii aerului in Bucuresti asteapta sa fie adoptati Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis si Fundatia ETA2U, alaturi de organizatiile partenere: OPTAR, 2Celsius si Observatorul Roman de Sanatate vor distribui, in perioada februarie - aprilie, 30 de senzori pentru masurarea calitatii aerului catre persoanele interesate sa contribuie la extinderea retelei aerlive.ro in Bucuresti.



Cei 30 de senzori se numesc SMOGGIE-PM, sunt produsi si distribuiti de uRADMonitor si masoara pulberile in suspensie: PM1, PM2.5 si PM10.



Persoanele interesate sa preia un senzor sunt rugate sa completeze formularul disponibil pe platforma aerlive.ro… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

