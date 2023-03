Stiri pe aceeasi tema

- La doar 24 de ani, un tanar din Targu Mureș a pornit o afacere care dupa zece ani ii aduce venituri de peste 5 milioane de euro. Construiește locuri de joaca și terenuri de sport in toata țara, iar de curand a inaugurat o fabrica unde va produce echipamentele pentru aceste platforme. Dorința omului…

- Conducerea Romcab SA Targu Mureș a anunțat recent, in data de 17 februarie 2023, prin intermediul unui raport facut public pe pagina web a Bursei de Valori București, www.bvb.ro, finalizarea procesului de inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor privind noul cuantum al capitalului…

- Consorțiul Regional pentru Invațamant Tehnic Dual – un nume pompos care inseamna de fapt un campus preuniversitar + universitar de 21 de milioane de euro. Pentru ca proiectul sa poata intra macar la evaluarea naționala pentru surse europene de finanțare a fost necesar acordul mai multor instituții de…

- Aleșii locali ai municipiului Targu Mureș sunt invitați sa decida, intr-o ședința viitoare de lucru, cu privire la oportunitatea aprobarii proiectului "Elaborare PUZ – Modificare zona funcționala, reparcelare terenuri și stabilire reglementari urbanistice pentru construire locuințe individuale, infrastructura…

- Conducerea SC Compania Aquaserv SA Targu Mureș a demarat, in data de 16 ianuarie 2023, o licitație estimata la valoarea de 3.050.000 de lei, fara TVA, pentru achiziționarea de servicii de reparatii stradale (carosabil si trotuar) dupa interventiile pe retelele de apa-canal, informeaza www.licitatiapublica.ro.…

- Conducerea Primariei Municipiului Targu Mureș a demarat, in data de 27 decembrie 2022, o licitație estimata la valoarea de 9.537.661 de lei, fara TVA, pentru furnizare de echipamente de protecție aferente proiectului "Consolidarea Capacitații Unitaților de Invațamant din Targu Mureș in vederea gestionarii…

- Un echipament de control de securitate pentru pasageri și bagaje in valoare de 2 milioane de euro a fost pus in funcțiune pe Aeroportul Transilvania Tirgu Mureș. Dupa sarbatori, vor incepe lucrarile de construcție a unei noi stații de pompieri la standarde europene, in valoare de aproape 1,5 milioane…

- Consiliul Local al comunei Albești a aprobat joi, 15 decembrie, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, documentația tehnico-economica, studiul de fezabilitate și documentația de avizare a lucrarilor de intervenții pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare strazi interioare in…